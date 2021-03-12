Японцы испугались учений России на Южных Курилах

Токио, 12 марта. Японская газета Mainichi Shimbun написала о пресс-конференции посла в России в стране Михаил Галузин, где дипломат объяснил военные учения на Южных Курилах.

Галузин объяснил, что желание России обеспечить безопасность своих территорий в условиях, когда США позиционируют ее как угрозу, вполне нормально. При этом учения необходимы для защиты интересов, а не противодействия Японии. Однако опубликованный материал взбудоражил японцев.

«Не может такого быть, чтобы Россия на полном серьезе готовилась к нападению США на «северные территории». Если что-то произойдет на Тайване или Сенкаку, Россия может под шумок вторгнуться на Хоккайдо», — написал Ber.

«Японским властям необходимо срочно укреплять оборону Хоккайдо», — отметил Imy.

«В настоящее время у Японии нет возможности вернуть острова и подписать мирный договор. Японии придется наращивать военную мощь и ждать пока не развалится российская экономика», — выразил мнение Mao.

Япония должна показать готовность к блокаде проливов между Южными Курилами и материковой частью России. Об этом заявил ранее японский политолог и экс-дипломат Акио Каватао.

Политолог предлагает рассмотреть блокировку пролива Лаперуза и Сангарского пролива. Они являются ключевыми маршрутами снабжения между Россией и четырьмя «северными островами», отметил он.