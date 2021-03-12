Власти США спорят из-за законов об оружии

Вашингтон, 12 марта. Палата представителей США одобрила два законопроекта «О контроле над оружием». Демократы выступают «за», республиканцы — решительно «против».

Reuters сообщает, что первая мера, принятая возглавляемой демократами палатой 227-203, закроет давнюю лазейку в законах «Об оружии», расширив проверку биографических данных для тех, кто покупает оружие через интернет, на оружейных выставках и через частные сделки. Только восемь республиканцев присоединились к демократам в поддержке законопроекта.

Второй законопроект, принятый палатой 219-210 при поддержке только двух республиканцев, даст властям десять рабочих дней для завершения федеральной проверки биографических данных, прежде чем продажа оружия может быть лицензирована. В настоящее время такие сделки могут продолжаться, если правительство не сможет проверить личность потенциальных покупателей в течение трех дней.

Американский президент Джо Байден является сторонником расширения мер контроля над оружием. Однако законопроект может столкнуться с более жесткой борьбой в Сенате США, где коллеги Байдена в лице демократов имеют еще более слабое большинство, чем в Палате представителей.

«Демократы Палаты представителей усложняют законопослушным гражданам покупку оружия», — заявил старший республиканец судебного комитета Джим Джордан.

Представитель Демократической партии США Майк Томпсон сказал, что ежедневно в Соединенных Штатах от огнестрельного насилия погибают 30 человек, и это число вырастает до 100, если считать самоубийства и случайные смерти.

«Это имеет смысл только в том случае, если вы расширите законопроект, так вы остановите еще больше преступников, больше домашних насильников», — сказал Томпсон.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что у мемориала Джорджа Флойда в Миннеаполисе в ходе стрельбы погиб человек.