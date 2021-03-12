МВФ предупреждает о возможном скачке процентных ставок из-за США

Вашингтон, 12 марта. Международный валютный фонд (МВФ) предупредил центральные банки относительно внезапного скачка процентных ставок, связанных с финансовым пакетом США на 1,9 трлн долларов.

Пресс-секретарь МВФ Джерри Райс заявил на брифинге, что предварительные прогнозы фонда показывают, что принятый закон об американском плане спасения увеличит объем ВВП США на 5-6% в течение трех лет. Для достижения окончательной оценки требуется дополнительный анализ. Однако исключительно низкие затраты на долларовое финансирование означают, что существует риск внезапного ужесточения финансовых условий. Об этом сообщает Reuters.

«Для Федеральной резервной системы и других центральных банков в странах с развитой экономикой это означает продолжение четкого взаимодействия, как они это делали в отношении своей оценки экономики, а также их меняющихся взглядов на покупку активов и политику процентных ставок, чтобы избежать любого необоснованного ужесточения условий на финансовых рынках», — сказал Райс.

Его комментарии прозвучали на фоне опасений на финансовых рынках, что рост доходности облигаций может замедлить восстановление экономики. Европейский Центральный банк заявил, что ускорит покупку облигаций, чтобы остановить любой необоснованный рост расходов на долговое финансирование.

“Суть воздействия заключается в том, что мы видим потенциально значительные положительные побочные эффекты с точки зрения глобального роста от финансирования США. Но, как всегда, мы будем внимательно следить за потенциальными рисками», — подытожил пресс-секретарь.

Ранее в интервью для Федерального агентства новостей экономист Василий Колташов объяснил необходимость ухода России от американского доллара.