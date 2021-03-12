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Украинскому арбитру вынесли предупреждение за разговоры на русском языке

Украинскому арбитру вынесли предупреждение за разговоры на русском языке

Киев, 12 марта. Украинский футбольный арбитр Николай Кривоносов получил предупреждение за разговор на русском языке, сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.

Итоги матча между «Львовом» и «Колосом», прошедшего 21 февраля, разбирал комитет по этике и честной игре Федерации футбола Украины. Во время игры Кривоносов выступал резервным арбитром. Между ним и главным тренером львовской команды Виталием Шумским завязался спор. Тренер обратился к судье на украинском языке, а тот ответил ему на русском. 

Эмоциональная реакция тренера в ответ на русскую речь стоила тренеру желтой карточки, которую ему выписал главный арбитр игры Виктор Копиевский. 

В ходе заседания комитет по этике и честной игре пришел к выводу, что Кривоносов не использовал государственный язык, что противоречит ст. 34 закона Украины про обеспечение функционирования украинского языка как государственного. Комитет принял решение о вынесении предупреждения арбитру и организаторам мероприятия, сообщил Кремень на своей странице в Facebook.

Шумскому также вынесли предупреждение за споры с судьей.

Украинскому арбитру вынесли предупреждение за разговоры на русском языке

Закон о госязыке действует на Украине с 2012 года. С тех пор в него неоднократно вносились поправки. В частности, с 16 января все сотрудники сферы торговли в стране, а также ресторанов, спортклубов и парикмахерских обязаны обслуживать посетителей только на украинском языке. 

Вступление в силу «языкового» закона стало причиной нескольких громких скандалов. В частности, работы лишилась профессор киевского Национального педагогического университета Евгения Бильченко, поскольку она позволила себе критиковать тотальную украинизацию. Позднее она заявила, что на Украине «процветает уличный, бытовой и политический неонацизм».

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