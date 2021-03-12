«Эта корова устала»: Хилария Болдуин рассказала о грудном вскармливании двух детей

Вашингтон, 12 марта. Жена актера Алека Болдуина Хилария рассказала поклонникам о грудном вскармливании двух детей и сравнила себя с коровой. Тяготами материнства она поделилась в Instagram-сторис.

Семья Болдуинов в начале 2021 года шокировала публику тем, что всего через пять месяцев после рождения пятого ребенка у звездной пары появилась дочь. Выяснилось, что девочка Люсия родилась от суррогатной матери. В результате 37-летняя Хилария Болдуин вынуждена кормить грудью двоих детей.

«Эта корова устала и хочет пить. Позвольте мне сказать вам кое-что, что вы, возможно, уже знаете: кормление грудью двоих детей — это не шутка», — сообщила Хилария, поделившись селфи.

Поклонники могли подумать, что Хилария жалуется на тяготы материнства. Но публикация оказалась рекламной. Из-за кормления двоих малышей Болдуин пьет «любую жидкость, которую может достать», однако она оговорилась, что предпочитает один газированный напиток. Его марку супруга актера тут же указала.

В настоящее время Алек и Хилария Болдуин воспитывают шестерых детей: семилетнюю Кармен, пятилетнего Рафаэля, четырехгодовалого Леонардо, двухгодовалого Ромео, а также малышей Эдуардо и Люсию. От брака с Ким Бейсингер у актера также есть 25-летняя дочь Айрлэнд.

Алек Болдуин покинул социальную сеть Twitter после критики его шутки про Джиллиан Андерсон. Артист пошутил об акценте коллеги, которая сыграла бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер в сериале «Корона». Позже актер опубликовал в Instagram видео, в котором назвал Twitter «очень неприятным местом». По его словам, в соцсети популярна «ненависть, злоба и грубость».