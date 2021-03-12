Мурчание котов стало самым успокаивающим звуком для россиян

Москва, 12 марта. Россиян больше всего успокаивают звуки прибоя и мурчание котов. Авторы исследования предложили россиянам выбрать звуки, которые их расслабляют и настраивают на сон.

Больше всего респондентов проголосовало за мурчание кота. Об этом свидетельствуют результаты опроса аудиосервиса «СберЗвук» и «СберЗдоровье», передают «Известия».

В первой пятерке также оказались стук колес поезда, шум дождя, звуки прибоя и музыка из личных плейлистов участников опроса. Некоторые отметили, что на них успокаивающе действуют голос любимого человека, звуки саксофона, треск костра, шелест денег и прослушивание АСМР-контента.

Ненужные мысли может убрать музыка, или композиции с правильно подобранным сочетанием ритмов и гармонии звучания. Об этом заявил психотерапевт сервиса «СберЗдоровье» Гурген Хачатурян.

Ранее врачи рассказали о безопасном использовании наушников. Неправильное использование аксессуаров может серьезно навредить здоровью. В редких случаях человек рискует столкнуться с потерей слуха.

Медики не рекомендуют слушать музыку в наушниках на максимальной громкости. Современные устройства способны выдавать 110–120 децибел. Согласно европейским шумовым нормам, звук 103 децибела можно слушать не больше семи минут из восьми часов. Лучше отказаться от использования наушников в слишком шумных местах, как метро или у дороги.