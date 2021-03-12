Правительство Великобритании заявляет, что вакцина AstraZeneca безопасна

Лондон, 12 марта. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявляет, что препарат AstraZeneca является безопасным и эффективным, а его смертность не доказана.

Правительство Великобритании защитило коронавирусную вакцину AstraZeneca после отказа Дании от использования препарата и намерения продолжить свое собственное производство. Об этом сообщает британское издание The Guardian.:

«Мы ясно дали понять, что вакцина безопасна и эффективна. Когда людей просят согласиться с вакцинацией и принять его, они должны делать это уверенно. На самом деле мы видим результаты программы вакцинации. Уменьшилось число случаев заболевания, что мы наблюдаем по всей стране, снизилось число смертей госпитализаций», — отметил Джонсон.

Он добавил, что правительство Дании не нашло подтвержденной связи между вакциной и тромбами. Отвечая на вопрос, находятся ли медицинские и научные советники правительства Великобритании в контакте с Данией, премьер-министр сказал, что это обычная практика. Эксперты обмениваются информацией с международными коллегами.

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