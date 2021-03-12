Труп 50-летнего мужчины с прострелянной головой найден перед Минздравом Чехии

Прага, 12 марта. Тело пожилого мужчины нашли вблизи здания чешского министерства здравоохранения. Рядом с трупом прохожие заметили огнестрельное оружие, сообщили в полиции города.

Ведомство расположено на центральной площади Праги. Прибывшие на место событий сотрудники правоохранительных органов зафиксировали у погибшего свежее ранение головы. По результатам следственной проверки стражи правопорядка пришли к выводу о непричастности к смерти мужчины иных лиц, передает портал Novinky.

«Речь идет о самоубийстве. Криминалисты исключили причастность другого лица», — заявила представитель полиции Ева Кропачова.

Что могло послужить причиной для радикального шага, еще предстоит выяснить. Следствие по факту трагедии продолжается.

Ранее труп мужчины обнаружили в канализации Московской области. Его заметил местный житель. Задействованные в разбирательстве правоохранители установили, что смерть наступила около трех месяцев назад.