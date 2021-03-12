Фанаты с трудом узнали Ваенгу на ее детском фото

Москва, 12 марта. Певица Елена Ваенга опубликовала детскую фотографию, на которой фанаты с трудом узнали любимую исполнительницу. Фото звезда разместила в Instagram.

Популярная 44-летняя эстрадная певица редко публикует в социальных сетях свои фотографии. Однако всегда старается держаться перед поклонниками открыто. Артистка периодически показывает, как менялась на протяжении творческой карьеры и всей жизни. Теперь Ваенга вспомнила, какой была в раннем детстве.

Звезда опубликовала сразу несколько детских снимков, на одном из которых она сидит на полу в платье в клетку. У маленькой Ваенги были короткие волосы, которые топорщились в разные стороны. В руках девочка держала любимую игрушку — утку.

Поклонников восхитила фотография, за сутки публикация набрала более 9,3 тыс. лайков и почти 200 комментариев. Фанаты отмечали, что сын Ваенги, восьмилетний Иван, растет копией звездной мамы.

«Эта прелесть — вы?», «Лена, Вы? Такие ручки крохотные!», «Вопрос: «На кого похож Ваня?» отпадает сам собой», «Хорошая девочка, славненькая», «Ваня — ваша копия 100%», «Вы с Ванюшей, как две капли воды», «Леночка, это вы? Какая прелесть!» — писали фанаты.

В начале декабря 2020 года Елена Ваенга показала фото подросшего сына Ивана. Наследник знаменитости тоже занимается музыкой, однако домашние уроки игры на фортепиано его не радуют.

Подписчики Ваенги разделились на два лагеря. Одни считают, что артистка действует правильными методами, раз с детства приучает делать сына не всегда увлекательные и веселые вещи. Другим стало жаль маленького Ивана, который всем своим видом демонстрирует недовольство, сидя за инструментом.