Демократы запретили американцам покупать штурмовое оружие

Вашингтон, 12 марта. Американский сенатор-демократ Дайан Файнштейн представила законопроект о запрете штурмового оружия и магазинов большой вместимости всего лишь через несколько часов после того, как Палата представителей приняла закон об усиленном контроле над огнестрельным оружием.

Поправки в закон запрещают продажу, передачу, производство и импорт штурмового оружия военного типа и магазинов с боеприпасами большой вместимости.

«Прошло 17 лет с тех пор, как истек срок действия первоначального запрета на использование штурмового оружия, и чума применения огнестрельного оружия в этой стране продолжает расти, — заявила Файнштейн. — Чтобы было ясно, этот законопроект спасает жизни».

По словам сенатора, во время действия закона с 1994 по 2004 год «количество убийств с применением огнестрельного оружия сократилось на 37% по сравнению с десятилетием ранее». Когда запрет перестал действовать, «количество массовых убийств выросло на 183%».

«Сейчас мы наблюдаем рост внутреннего терроризма, и штурмовое оружие военного типа все чаще становится предпочтительным оружием для этих опасных группировок. Я надеюсь, что с новой администрацией и демократическим контролем над Сенатом мы, наконец, сможем провести реформу, чтобы убрать это смертоносное оружие из наших сообществ», — заявила сенатор.

Конгрессмен Дэвид Чичиллин добавил, что «штурмовое оружие предназначено для одной цели — убить как можно больше людей за как можно более короткий промежуток времени». По его мнению, вступивший в силу запрет сделает американские города безопаснее.

В четверг Палата представителей, возглавляемая демократами, приняла закон о контроле над огнестрельным оружием, расширяющий проверку анкетных данных. Голосование прошло после заявления пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что контроль над огнестрельным оружием является личным приоритетом для президента США Джо Байдена.

Как сообщал ФАН, Байден в середине февраля призвал Конгресс принять более жесткие законы об оружии в третью годовщину стрельбы в школе во Флориде, где погибли 14 учеников и три учителя. В частности, именно он выступил за запрет на владение штурмовым огнестрельным оружием. Таким образом он намекнул на то, что должна быть скорректирована 2-я поправка в Конституции США, принятая 15 декабря 1791 года, гарантирующая гражданам Америки право на хранение и ношение оружия.

По данным американских СМИ, во время массовых акций протеста, организованных сторонниками Black Lives Matter, продажи оружия взлетели на 80%. В марте 2020 года в США был установлен рекорд по количеству проданного огнестрела.