«Манчестер Юнайтед» едва не победил «Милан» в Лиге Европы

Манчестер, 12 марта. «Манчестер Юнайтед» и «Милан» провели матч в рамках 1/8 финала Лиги Европы. Команды не смогли выявить победителя и определят его в ответной встрече.

Игра между «Манчестером» и «Миланом» является центральным противостоянием в 1/8 финала Лиги Европы. Обе титулованные команды входят в число главных претендентов на кубок, но в четвертьфинал может пройти только один клуб. Первая встреча в рамках двухматчевого противостояния проводилась в Англии, на стадионе «Олд Траффорд».

После стартового свистка гости из Италии взяли инициативу в свои руки и забили два гола, но оба были отменены. В первом случае было положение «вне игры», во втором — игра рукой у Франка Кессье. Однако МЮ не стал зажиматься у своих ворот и в начале второго тайма повел в счете. После точной передачи Бруно Фернандеша Амад Траоре Диалло направил мяч над вратарем противника. Остаток встречи «Милан» оказывал давление и пытался сравнять счет, и им это удалось. На второй добавленной минуте гол забил центральный защитник Симон Кьер, чем и поставил точку в игре.

Ответная игра пройдет 18 марта в 23:00 по Москве. Для прохода в 1/4 финала «Милану» достаточно нулевой ничьи. «Манчестеру Юнайтед» же нужно забивать минимум один гол.

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