Киев, 12 марта. Экономика Украины находится в бедственном положении. Для ее восстановления государству могут потребоваться десятилетия, поскольку придется поднимать отрасль с нуля.

Теперь, когда экономика откатилась на 20 лет, Украине не поможет перемирие в Донбассе и налаженное сотрудничество с Россией. С разрывом связей с Москвой страна лишилась прибыльных рынков. Так, многие отечественные товары уже невозвратимо заменены в соответствии с программой импортозамещения, заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.

Кроме того, Украина обрекла себя на «кадровый голод»: большинство специалистов бежали из страны в Польшу, Венгрию, Италию и Россию. В последней сейчас работают порядка трех млн граждан, которые раньше на родине производили товары с высокой добавочной стоимостью.

«Ведь вырастить кадры — это десятилетия. Это сначала институт, потом практика, опыт, куча брака, который оплачивает работодатель. Но все это процентов на пятьдесят безвозвратно утрачено, и мы не вернем никогда», — добавил политик в эфире телеканала «Наш».

Из-за проводимой Киевом политики железная дорога Украины оказалась на грани уничтожения. В общей сложности к настоящему моменту 95% поездов устарели и не могут использоваться без угрозы жизням пассажиров. Еще 37% магистральных путей сейчас эксплуатируются после истечения срока реконструкции.