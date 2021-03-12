Назван способ безопасно очистить оперативную память смартфона

Москва, 12 марта. Если смартфон начал «подвисать», нужно почистить оперативную память, но важно знать, что именно удалять, заявил доцент кафедры информатики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев.

Один из способов очистки памяти ОЗУ и ПЗУ — специальные приложения, которые можно скачать с AppStore или Google Play. Однако в таком случае существует риск подхватить вирус.

Эксперт рекомендует пользоваться системными функциями смартфона в «настройках». Чтобы смартфон работал быстрее, важно чистить кэш работающих в фоновом режиме приложений. Следует чаще удалять историю в браузере, а также СМС.

«Достаточно часто память забивается медиафайлами из мессенджеров. Для этого можно отключить автоматическую загрузку медиафайлов в настройках», рассказал эксперт агентству «Прайм».

Накануне сообщалось, что государственную политику в сфере кибербезопасности в ближайшее время ждут серьезные корректировки. Такие выводы можно сделать из последних довольно жестких заявлений президента России Владимира Путина, пишет «Царьград».

Отправка кого-либо в «черный список» на телефоне не гарантирует того, что абонент не сможет дозвониться до «закрытого» человека. Существует несколько способов обхода блокировки. Доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин напомнил о платной услуге операторов «антиопределитель номера», при подключении которой звонок будет определяться как неизвестный, но пройдет к адресату.