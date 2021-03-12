Шведские аналитики признали преимущества России в случае войны с Западом

Стокгольм, 12 марта. Эксперты НИИ оборонных исследований Швеции (FOI) признали превосходство России в случае масштабной войны.

Россия будет иметь преимущество в случае крупномасштабной войны вблизи Швеции. Об этом сказано в новом докладе «Западные военные возможности в Северной Европе 2020», в котором содержится системный анализ соотношения сил России и Запада, передает телеканал SVT.

«Если на оборонную подготовку Запада не хватит времени, у России будет явное преимущество в непосредственной близости от нас, особенно на земле», — заявил ответственный редактор доклада Кристер Паллин.

Преимущество будет достаточно длительным. Чтобы США имели возможность прибыть с более крупными сухопутными войсками, потребуется минимум два месяца. При этом странам НАТО не хватает учений, их силы сильно рассредоточены географически.

Усиление активности Североатлантического альянса в Арктике объясняется шагами России, которая год за годом наращивает там свое присутствие и с полным основанием считает, что Северный морской путь пролегает по ее территориальным водам. Об этом ранее в интервью ФАН заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. Эксперт спрогнозировал, какими могут стать первые шаги НАТО в Арктическом регионе, направленные на провоцирование России к ответным действиям и проверку ее оборонительных способностей в высоких широтах.