Франция предрекла Ливану скорый «полный крах»

Париж, 12 марта. Во Франции констатировали, что не могут помочь Ливану, скатывающемуся к «полному краху».

Глубоко разделенный политический класс Ливана не смог прийти к соглашению по вопросу нового правительства после сильного взрыва в порту Бейрута в августе прошлого года, в результате которого погибло более 200 человек, а кабинет министров в полном составе ушел в отставку. Франция взяла на себя ведущую роль в попытке выйти из политического тупика в своем бывшем протекторате: президент Эммануэль Макрон дважды посетил Ливан в прошлом году.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан на пресс-конференции подчеркнул, после визитов Макрона не последовало никаких изменений в ответ на предложенный им план по формированию политическими партиями правительства, которое смогло бы проводить экономические реформы и бороться с коррупцией.

«Я верю, что еще не поздно, но до полного краха у нас мало времени», — подчеркнул министр.

США разделяют опасения Парижа, обвиняя ливанских политиков в «бездействие перед лицом многочисленных продолжающихся кризисов».

«Мы считаем, что ливанский народ заслуживает правительство, которое в срочном порядке проведет необходимые реформы, чтобы спасти ухудшающуюся экономику страны, — заявил в Вашингтоне официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс. — Политические лидеры Ливана должны отказаться от своего пристрастного балансирования на грани, им нужно изменить курс, им нужно работать на общее благо и общие интересы ливанского народа».

Ливан за последний год охватили массовые протесты, вспыхнувшие на фоне экономического кризиса, который привел к резкому росту безработицы и скачку цен, а курс национальной валюты упал до минимума по отношению к доллару.

Ранее ФАН сообщал, что премьер-министр Ливана Хасан Диаб выразил готовность сложить свои полномочия ради того, чтобы президент и парламент наконец занялись формированием нового правительства.