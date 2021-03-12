Налетчики ограбили петербургский офис микрозаймов с ножом и угрозами

Санкт-Петербург, 12 марта. Двое неизвестных ограбили офис одной из петербургских микрокредитных организаций.

Сотруднику приставили к горлу нож, пишет РЕН ТВ и публикует видеозаписи с камер наблюдения. Видно, как налетчики ворвались в помещение.

Инцидент случился в самом центре Петербурга. Добычей грабителей в итоге стали 50 тысяч рублей. Полиция, как рассказали в Управлении МВД, уже начала поиск подозреваемых.

Недавно вооруженный житель Иванова ограбил алкомаркет. Преступник напал с пистолетом на магазин и похитил несколько бутылок со спиртным.