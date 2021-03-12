Роспотребнадзор оценил влияние штаммов коронавируса на эпидпроцесс в России

Москва, 12 марта. Выявляемые в мире новые штаммы коронавируса, вероятнее всего, не влияют на усиление эпидемического процесса в России.

Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова в беседе с ТАСС. Она объяснила, что в странах, где уже выявлены новые мутации, нет прямой зависимости с ухудшением эпидемического процесса. В некоторых государствах уже около 80% всех выявляемых вирусов — это «британский» штамм.

«Но при этом какого-то иного развития эпидроцесса в этих странах нет», — сказала глава ведомства.

ФАН сообщал, что малину назвали лекарством от смертельной болезни. Она имеет сильные антиоксидантные соединения с антиоксидантным действием. Снижается и риск развития диабета.

INFOX недавно писал о завершении пандемии коронавируса в 2022 году. Такой прогноз дала Всемирная организация здравоохранения.