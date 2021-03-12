Жена Цекало засветила пышные бедра в коротких шортах

Лос-Анджелес, 12 марта. Супруга российского музыканта и продюсера Александра Цекало, художница и режиссер Дарина Эрвин засветила пышные бедра в коротких шортах. Фото девушка опубликовала в Instagram.

Эрвин не так давно завела щенка, поэтому старается уделять ему максимум времени: носит на руках и воспитывает хорошие манеры. Не забывает художница и спровоцировать подписчиков на комментарии.

На этот раз на личной странице в Instagram супруга Цекало разместила фото в коротких шортах, которые открывают пышные бедра девушки. Образ Эрвин дополнил спавший с одного плеча серый кардиган. Снимок получился пикантным. За сутки публикация собрала более 2,8 тыс. лайков и спровоцировало споры в комментариях.

«Нежное фото», «Вы очень красивая!», «Какая красотка, а фигура просто совершенство», «На этом фото прекрасно все», «Богиня красоты», — восхищались фолловеры образом модели.

Цекало в начале 2019 года сыграл свадьбу в Калифорнии с 29-летней Дариной Эрвин. В феврале пара вернулась домой после отпуска на побережье океана, после чего Эрвин опубликовала фотографию в легком халатике, показав пышную грудь.

Кроме увлечения искусством, Эрвин пробует себя в актерском ремесле. Девушка сыграла злодейку в фильме «Мажор» вместе с актером Павлом Прилучным. Продюсером картины выступил Цекало.

После премьеры фильма Эрвин поблагодарила за работу всех создателей ленты. Отдельные слова благодарности предназначались девушка адресовала Прилучному, который показал ей, «что важно получать удовольствие и раскрывать своего внутреннего ребенка, потому что серьезность — это болезнь».