Фигуристка Туктамышева впечатлила поклонников образом с глубоким декольте

Москва, 12 марта. Известная фигуристка, выступающая в одиночном катании, Елизавета Туктамышева опубликовала в Instagram фото в элегантном платье, подчеркивающем пышную грудь и длинные ноги.

Спортсменка предстала перед подписчиками сидя на бархатном кресле, отведя томный взгляд в сторону. Туктамышева в длинном платье цвета бордо с разрезом до бедер сделала акцент на пышной груди. Ее образ дополняет вечерний макияж, красная помада на губах и красивые локоны.

«Как говорила Элизабет Тейлор: «налей себе напиток, нанеси помаду и соберись». Пожалуй, так и сделаю», – написала фигуристка под фотографией.

Поклонники оценили внешний вид Туктамышевой и сравнили ее с императрицей. В комментариях появились сотни комплиментов в адрес спортсменки.

«Слишком сексуально», – отмечает @dr.buben. «Вы самая шикарная фигуристка за всю историю! Так держать», – написала @ialangova. «Императрица Елизавета! Легенда 21-го века цитирует легенду 20-века», – заметила @baby_bella_goddess.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Туктамышева снялась обнаженной для журнала Maxim. Спортсменку назвали гордостью страны и присвоили ей звание «Лучшей фигурой фигурного катания». Помимо первой полосы глянца, 24-летняя фигуристка получила несколько страниц со своей фотосессии в соблазнительном белье.