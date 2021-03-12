Секс-скандал может закончиться для главы Нью-Йорка импичментом

Нью-Йорк, 12 марта. Ассамблея штата Нью-Йорк добивается вызова губернатора Эндрю Куомо в суд, что является первым шагом в деле об импичменте на фоне обвинений в сексуальных домогательствах.

«Демократическая конференция делает первый шаг к импичменту, открывая расследование с полным правом вызывать в суд для получения фактов и свидетельских показаний под присягой», — заявил Fox News член парламента от Демократической партии Рон Ким.

В четверг полиция Олбани, столицы штата Нью-Йорк, подтвердила получение отчета из Исполнительной палаты штата, которая является канцелярией губернатора, об инциденте с потенциальной преступной деятельностью. Инцидент, предположительно, произошел в особняке Куомо. По некоторым данным, тогда глава штата приставал к своей помощнице.

Это уже шестое обвинение в ненадлежащем поведении с прошлого месяца. Куомо отвергает самые последние обвинения. Губернатор выразил уверенность, что расследование генерального прокурора Летиции Джеймс его оправдает. В своем заявлении, Куомо отрицал, что распускал руки, но признал, что его шутки на работе могли быть неправильно истолкованы.

На фоне появления все новых обвинений законодатели штата призвали к отставке губернатора. Не менее 121 члена Ассамблеи и Сената штата публично заявили, что они верят, что Куомо больше не может управлять штатом и должен покинуть свой пост.

Спикер Ассамблеи Карл Хисти опубликовал заявление, в котором сообщалось, что он уполномочивает Судебный комитет начать расследование по импичменту.

Как сообщал ранее ФАН, политики уже неоднократно требовали отстранить Куомо от власти. Председатель Республиканской партии штата Нью-Йорк Ник Лэнгуорси обвинял его в неэффективной борьбе против пандемии коронавируса, из-за чего политика губернатора нанесла серьезный урон бизнесу, лишила многих людей рабочих мест, а также спровоцировала рост смертности среди зараженных. Кроме того, республиканцы были крайне недовольны непрекращающимися и поощряемыми местным руководством беспорядками со стороны Антифа и активистов Black Lives Matter.