ВОЗ рассматривает данные об отказе европейских стран от вакцины AstraZeneca

Женева, 12 марта. Специалисты Всемирной организации здравоохранения в скором времени будут готовы оценить ситуацию с массовым отказом стран Евросоюза от вакцины компании AstraZeneca.

Для этого экспертам необходимо тщательно изучить представленные данные. После чего международная организация объявит о результатах проверки и возможных изменениях в действующих рекомендациях, заявил представитель ВОЗ в беседе с РИА Новости. Таким образом в альянсе отреагировали на приостановление вакцинации препаратом AstraZeneca по меньшей мере в семи странах ЕС и отказе от одной партии в Италии.

«Как только у ВОЗ появится полное понимание произошедшего, организация немедленно публично объявит о своих выводах», — отметил собеседник СМИ.

Ранее от использования вакцины отказалась Исландия. Причиной стало выявление случаев образования тромбов у привившихся разработкой британо-шведской компании.