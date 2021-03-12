Симферополь, 12 марта. План Киева по возвращению контроля над Крымом, состоящий из «трех китов», потерпит фиаско.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал «три кита» стратегии «возвращения» Крыма в состав Украины. Так он назвал принятую СНБО стратегию «деоккупации» и реинтеграции, объединение усилий всех партнеров, «восстановление международного права» и полного суверенитета Украины над полуостровом.

В свою очередь Сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец указал на провальное будущее плана, информируют РИА Новости.

«Никаких китов я тут не вижу. Максимум — сморщенный морской конек, который готов на все, чтобы привлечь хоть толику внимания звездно-полосатой акулы по имени Джо. Но результат будет ожидаемый — очередное фиаско и дальнейшее уничтожение украинской государственности собственной же некомпетентной и несубъектной властью», — заявил Чегринец.

Заявление Кулебы депутат крымского парламента Алексей Черняк назвал бредом. Он отметил, что права украинцев нарушаются ежедневно, а в Киеве пытаются перевести внимание с больших проблем в стране в сторону Крыма.

Покинувшие Крым и Донбасс украинцы бегут в РФ из-за невозможности нормально существовать на родине. Их государство не смогло предложить им работу и достойные социальные гарантии. Внимание на это обратил ранее генерал украинских вооруженных сил Сергей Кривонос.