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«Трех китов» стратегии Киева по возвращению Крыма назвали бредом

«Трех китов» стратегии Киева по возвращению Крыма назвали бредом

Симферополь, 12 марта. План Киева по возвращению контроля над Крымом, состоящий из «трех китов», потерпит фиаско.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал «три кита» стратегии «возвращения» Крыма в состав Украины. Так он назвал принятую СНБО стратегию «деоккупации» и реинтеграции, объединение усилий всех партнеров, «восстановление международного права» и полного суверенитета Украины над полуостровом.

В свою очередь Сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец указал на провальное будущее плана, информируют РИА Новости.

«Никаких китов я тут не вижу. Максимум — сморщенный морской конек, который готов на все, чтобы привлечь хоть толику внимания звездно-полосатой акулы по имени Джо. Но результат будет ожидаемый — очередное фиаско и дальнейшее уничтожение украинской государственности собственной же некомпетентной и несубъектной властью», — заявил Чегринец.

Заявление Кулебы депутат крымского парламента Алексей Черняк назвал бредом. Он отметил, что права украинцев нарушаются ежедневно, а в Киеве пытаются перевести внимание с больших проблем в стране в сторону Крыма.

Покинувшие Крым и Донбасс украинцы бегут в РФ из-за невозможности нормально существовать на родине. Их государство не смогло предложить им работу и достойные социальные гарантии. Внимание на это обратил ранее генерал украинских вооруженных сил Сергей Кривонос.

 

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