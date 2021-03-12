Песков сообщил об очном участии Путина в ПМЭФ-2021

Москва, 12 марта. Петербургский международный экономический форум в 2021 году решено провести 2-5 июня, при этом будут соблюдены все меры безопасности против распространения коронавируса.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин примет участие в форуме лично и в формате онлайн. При этом организация мероприятия будет зависеть от эпидемиологической обстановки.

«Частично это будет очный формат, частично — онлайн, как позволит обстановка <...> Но там он [Путин] будет», — подтвердил Песков.

По словам представителя Кремля, вопрос о проведении традиционной встречи президента с бизнесом остается открытым. Пока программа форума находится на стадии подготовки.

Напомним, что в 2020 году ПМЭФ был отменен из-за пандемии коронавируса. Мероприятие в последние годы традиционно проходит в июне в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Его целью являются развитие экономического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе и поддержка Дальнего Востока. Об этом сообщало Федеральное агентство новостей.