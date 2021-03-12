Названы цвета, которые пользуются спросом у покупателей автомобилей

Москва, 12 марта. Автоэксперт, президент Федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук рассказал, что на рынке лучше всего продаются машины черного и серебристого цветов.

«Самые хорошо продающиеся — черные и серебристые. Черный оттеняет, на нем не видно различные геометрические особенности автомобиля, он скрывает рельефность машины», — цитирует эксперта URA.RU.

По его словам, черные машины нужно чаще мыть, так как на них хорошо заметна грязь. Некоторые преимущества перед черным могут иметь другие цвета. Синий и красный подчеркивают рельефность автомобиля, на белом — хуже видно грязь, заявил эксперт.

Ранее глава техцентра Ольга Селезнева рассказала, что автомобиль нуждается в регулярном мытье в зимний период, поскольку наросты снега и наледи могут привести к коррозии. По словам эксперта, мороз, оттепель и колебания температур сказываются на состоянии машины. Глава техцентра добавила, что наросты влияют на безопасность и управляемость машины.