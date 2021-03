Пытавшийся угнать Tesla чернокожий грабитель не смог найти ручку двери машины

Лос-Анджелес, 12 марта. Офицер ВМФ США поблагодарил Илона Маска за то, что разработанная им Tesla спасла ему жизнь, когда вооруженный чернокожий грабитель пытался угнать авто. Преступник просто не смог открыть дверь, поскольку ручки в машине «утоплены».

Как сообщают FoxNews, Дрейпер Юнс сидел в салоне своей Tesla Model 3 на улице города Джексонвилл, штат Флорида. К нему подбежал угонщик, вытащил пистолет и приказал выйти из авто.

По словам Юнса, угонщик не смог найти ручку открывания дверей, поскольку они «притоплены». Как только преступник «на долю секунды» опустил пистолет, Юнс нажал на педаль газа. В то время автомобиль находился в режиме ожидания, что означает, что, хотя он простаивал, он все еще находился «в движении», что позволило водителю мгновенно начать движение.

Угонщик выстрелил в Юнса, но пуля попала в машину между передней и пассажирской дверями. Благодаря восьми камерам, установленным в машине, водителю удалось запечатлеть весь инцидент и передать его полиции, чтобы попытаться найти виновного.

Here is my interview. So thankful to be alive. Thank you @elonmusk your car was a huge part in saving my life. Gotta make all cars bullet proof or gotta get me a #cybertruck. #tesla #blessed #elonmusk #assault #attemptedmurder #survivor #Model3 https://t.co/MRC77wafTn