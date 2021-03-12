Украинские депутаты призвали запретить «Оппозиционную платформу»

Киев, 12 марта. Депутаты Львовского горсовета потребовали на законодательном уровне запретить на Украине деятельность «Партии Шария» и «Оппозиционной платформы — За жизнь».

С просьбой о запрете деятельности партий к Совету национальной безопасности Украины (СНБО) и президенту страны Владимиру Зеленскому обратились мэрии Черновцов и Ивано-Франковска. Авторы обращения отметили, что кроме борьбы «за суверенитет на восточных границах» на Украине, необходимо противодействовать внутреннему врагу, который «подтачивает основы государства» и расшатывает ситуацию.

«Сегодня есть шанс завершить эту борьбу, поэтому просим подготовить и принять законопроект, соответствующие регуляторные акты, которые бы запретили фактическую деятельность партий «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Партию Шария», — говорится в опубликованном местными СМИ заявлении депутатов.

Служба безопасности Украины (СБУ) допросила главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Предположительно, допрос проходил в рамках уголовного дела о госизмене.

Медведчука действительно вызывали на допрос, подтвердили в СБУ. Вместе с ним приглашали и экс-президента Украины Петра Порошенко, но он не явился.