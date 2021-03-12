Позиция по «Спутнику V» стоила Крайчи должности главы Минздрава Словакии

Братислава, 12 марта. Глава Минздрава Словакии Марек Крайчи ушел в отставку из-за скандала с закупкой российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Крайчи выдал разрешение на использование «Спутника V» на территории Словакии. Инициатором приобретения российской вакцины был премьер-министр Игорь Матович. Он назвал теперь уже бывшего министра здравоохранения «ритуальной жертвой» разногласий в правящей коалиции.

Марек Крайчи, по словам Матовича, из всех министров во время пандемии коронавируса «отпахал» больше всех. Его отставку премьер назвал абсурдной и аморальной.

«Поскольку решающим поводом для требования отставки главы Минздрава со стороны наших коалиционных партнеров стала закупка российской вакцины «Спутник V», то, по моему мнению, эта отставка должна будет произойти лишь после того, как в Словакии начнется использование «Спутника V», — подчеркнул премьер.

Премьер-министр Словакии заявил, что не намерен отправлять обратно доставленную в страну партию российской вакцины от коронавируса. Политика, по его словам, не должна препятствовать спасению людей.

Ранее он заявил о невозможности дальше медлить с началом массовой вакцинации, в связи с чем власти закупили российскую разработку не дожидаясь ее одобрения регулятором Евросоюза.