Киев, 12 марта. Украинская фабрика обуви «KaDar» опубликовала на своей странице в Facebook карту страны без Крымского полуострова.

В Сети появился скриншот записи украинского производителя. На нем демонстрировались партнеры фирмы «KaDar», которые рассредоточены по всей Украине, а также за границей.

«Более 2000 деловых партнеров только на Украине. Еще мы сотрудничаем с Польшей, странами Балтии, Белоруссией, Канадой и Словакией», — говорится в сообщении.

Запись сопровождается картой, Украина на ней изображена без Крымского полуострова. Всего за несколько часов под изображением собралось огромное количество украинских комментаторов. Большинство из них в нецензурной форме выражали свое мнение по поводу принадлежности Крыма и бренда в частности.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.

Накануне Федеральное агентство новостей сообщало, что покинувшие Крым и Донбасс украинцы бегут в РФ из-за невозможности нормально существовать на родине. Их государство не смогло предложить им работу и достойные социальные гарантии. Внимание на это обратил генерал украинских вооруженных сил Сергей Кривонос.

Военный эксперт Александр Михайлов признал Крым практически неприступным для атаки со стороны США и НАТО. Об этом писал «Царьград».