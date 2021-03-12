Белоруссия готова отказаться от поездки на Евровидение-2021

Минск, 12 марта. Белорусская группа «Галасы ЗМеста» может проигнорировать Евровидение в Роттердаме в ответ на требование организаторов заменить песню, с которой страна собиралась выступить.

В четверг организаторы песенного конкурса выразили опасения, что песня «Я научу тебя» группы «Галасы ЗМеста» может носить политический характер. Изучив текст композиции, они пришли к выводу, что она не соответствует правилам конкурса, а реакция общественности на нее может «повредить репутации Евровидения».

Statement from the EBU regarding Belarus’ Eurovision Song Contest 2021 entry. pic.twitter.com/q25Eh80Plx — Eurovision Song Contest (@Eurovision) March 11, 2021

Минск уже предупредили о том, что песня «в ее нынешнем виде не имеет права участвовать в конкурсе». Белоруссии предложили либо изменить текст, либо вовсе поменять песню. В обратном случае группа будет дисквалифицирована. С официального YouTube-канала Евровидения клип на песню белорусов уже удален.

Припев песни «Я научу тебя», вызвавший споры, звучит так:

«Я научу тебя плясать под дудочку,

Я научу тебя клевать на удочку,

Я научу тебя ходить по струночке,

Ты будешь всем доволен, рад всему».

Лидер «Галасы ЗМеста» Дмитрий Бутаков, комментируя РИА Новости претензии организаторов конкурса, сообщил, что может сам отказаться от участия в мероприятии. Однако окончательное решение примет Белтелерадиокомпания.

Евровидение в этом году пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме, в нем примут участие исполнители из 41 страны. Выступать артисты будут «вживую», но некоторые коррективы все же будут внесены. В частности, составы делегаций и количество журналистов значительно сократят.

Группу «Галасы ЗМеста» музыканты организовали после белорусских протестов. В своей стране они известны сатирическими песнями, в том числе про лидеров оппозиции Светлану Тихановскую, Павла Латушко и Марию Колесникову.

Россию на Евровидении-2021 представит певица Манижа с песней Russian Woman.