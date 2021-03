Белоруссия готова отказаться от поездки на Евровидение-2021

Минск, 12 марта. Белорусская группа «Галасы ЗМеста» может проигнорировать Евровидение в Роттердаме в ответ на требование организаторов заменить песню, с которой страна собиралась выступить.

В четверг организаторы песенного конкурса выразили опасения, что песня «Я научу тебя» группы «Галасы ЗМеста» может носить политический характер. Изучив текст композиции, они пришли к выводу, что она не соответствует правилам конкурса, а реакция общественности на нее может «повредить репутации Евровидения».

