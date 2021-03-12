Ученые раскрыли тайну гигантского облака на Марсе

Байконур, 12 марта. С помощью орбитального аппарата «Марс-экспресс» ученым удалось рассмотреть и отследить гигантское марисанское облако, которое было загадкой долгие годы.

Речь идет о феноменальном явлении, которое появляется каждое утро возле горы Арсия, что находится в южном полушарии Марса. Облако вытягивается на многие километры, а затем бесследно исчезает. Ученые Европейского космического агентства «Марс-экспресс» обнаружили его в 2018 году, хотя марсианская станция «Викинг-2» обнаружила его еще в 1970 годы. Об этом сообщает портал LiveScience.

Исследование проводилось с помощью специального инструмента: камеры визуального мониторинга (VMC). Первоначально она была установлена на модуль «Бигль-2», который вскоре после посадки на Марс не вышел на связь и был обнаружен спустя 12 лет.

«Перепрофилирование VMC помогло нам понять это переходное облако таким образом, который был бы невозможен в противном случае. Этот инструмент позволяет ученым отслеживать облака, пылевые бури, исследовать облачные и пылевые структуры в атмосфере Марса, исследовать изменения в полярных ледяных шапках планеты и многое другое», — сказал ученый проекта «Марс-экспресс» Дмитрий Титов.

Выяснилось, что облако имеет орографическую природу. То есть оно возникает вследствие обтекания воздушными массами возвышенностей горного рельефа. Вулкан Арсия возмущает атмосферу, из-за чего облако образовывается при подъеме атмосферных масс и конденсации влаги на более высоких и холодных уровнях.

Ученым удалось выяснить, что облако появляется каждый день до рассвета в западной части вулкана. На протяжении двух часов оно расширяется со скоростью 600 км/ч. Затем рост останавливается, облако уносит ветром на запад, где оно испаряется из-за солнечных лучей.

По данным исследования, его максимальная длина составляет 1800 км, ширина — 150 км. На Земле орографические облака никогда не бывают такими большими, как это марсианское облако, и такими динамичными, что делает его особенно странным.

«Многие орбитальные аппараты Марса не могут начать наблюдение этой части планеты до полудня из-за свойств их орбит, так что это действительно первое детальное исследование этой интересной особенности. Это стало возможным не только благодаря разнообразному набору инструментов «Марс-экспресс», но и его орбите», — заявил соавтор исследования Агустин Санчес-Лавега.

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