Очень обижен на меня: Асмус рассказала об отношениях с бывшим мужем

Москва, 12 марта. Актриса Кристина Асмус назвала самый популярный вопрос, который задают ей поклонники. Как оказалось, фанатов звезды «Интернов» больше всего интересуют ее отношения с бывшим мужем юмористом Гариком Харламовым.

На своей странице в Instagram Асмус ответила на повторяющиеся вопросы своих подписчиков. Обсуждая самый частый из них, актриса не стала скрывать, что после развода общение с экс-супругом проходит непросто.

«Все сложно… Он очень обижен на меня», — написала Асмус.

Артистка также сообщила, что обязательно хочет родить еще детей, поскольку сама выросла в многодетной семье.

«Сейчас дочь для меня главное счастье, и я хочу много детей. Чем больше, тем лучше. А там как бог даст. Но я прям завидую мамам с двумя, тремя, четырьмя детьми», — сообщила она.

Ранее бывший супруг Асмус опубликовал сказку о мужском счастье без женщин. История рассказывает о принце, который однажды спросил прекрасную принцессу, выйдет ли она за него замуж, а та ответила отказом. После этого «принц жил долго и счастливо, ездил на охоту и рыбалку, каждый день встречался с друзьями, пил много пива».

Поклонники юмориста решили, что юморист на самом деле грустит после развода с актрисой. Другие же посчитали, что подобные сказки негативно влияют на семьи.