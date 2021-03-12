Набиуллина не исключила повышения ключевой ставки в этом году

Москва, 12 марта. Банк России в течение трех лет придет к нейтральной ключевой ставке 5-6% (сейчас — 4,25%. — Прим. ФАН), заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина.

По ее словам, когда начнется переход и какими темпами он будет происходить, зависит от развития экономики.

«Но если развитие будет проходить по базовому сценарию, мы, конечно, видим переход к нейтральной ставке», — сообщила в интервью газете «Известия» глава ЦБ РФ.

Набиуллина отметила, что даже если начнется повышение ставки, еще какое-то время денежно-кредитная политика будет оставаться мягкой. На вопрос о том, случится ли повышение ключевой ставки в этом году, глава регулятора ответила, что ничего не исключает.

Глава Сбербанка Герман Греф высказал мнение, что предпосылок для изменения ключевой ставки в ближайшее время Центробанком РФ нет. По словам топ-менеджера, сейчас нет потенциала ни для снижения, ни для повышения ставки.