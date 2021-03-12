Малину назвали лекарством от смертельной болезни

Лондон, 12 марта. Постоянное употребление малины в пищу поможет предотвратить развитие опасных болезней.

Ягода способствует и увеличению продолжительности жизни человека. Об этом диетологи рассказали изданию Express. Отмечается, что эта ягода содержит много кверцетина и галловой кислоты. Эти флавоноиды поддерживают здоровье сердца и мешают накоплению жира.

Малина имеет и сильные антиоксидантные соединения с антиоксидантным действием. Также она снижает риск развития диабета и рака. Эксперты рекомендуют употреблять ягоды в свежем виде или добавлять в фруктовые салаты или смузи.

Недавно диетологи составили рацион питания для снижения риска инсульта. Диета состоит из овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов и бобовых.

INFOX перечислил витамины, сокращающие риск осложнений при коронавирусе. Специалисты выяснили, что обеспеченность организма витаминами D, C и цинком значительно понижала количество случаев тяжелого течения COVID-19.