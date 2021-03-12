Названы условия для новых санкций США против «Северного потока — 2»

Вашингтон, 12 марта. Условия, по которым администрация США введет новые санкции по «Северному потоку — 2», назвали в Госдепе США.

Американская администрация примет санкции против российского газопровода, если за три месяца обнаружит дополнительные юридические лица, которые задействованы в проекте. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

«За этот период в 90 дней мы будем продолжать оценивать деятельность вокруг трубопровода, которая ведется в регионе. Если эта деятельность будет соответствовать критериям для введения санкций, то у меня нет никаких сомнений в том, что эта администрация выполнит требования закона», — отметил Прайс.

Госдеп в феврале в докладе напомнил о судне «Фортуна» и его собственнике «КВТ-Рус». В отношении их уже тогда действовали ограничения в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций».

«Северный поток — 2» по оптимистичным прогнозам построят уже в 2021 году. Аналитик ГК «ФИНАМ» Сергей Кауфман рассказал, что могут сделать США, чтобы воспрепятствовать проекту.

Весомой угрозой для «Северного потока — 2» могли бы быть введенные санкции против компаний, принимающих участие в проекте (Uniper, Wintershall и т. д.) или других организаций из Германии, которые будут выступать за поддержку эксплуатации трубопровода с немецкой стороны. Эксперт обратил внимание, что Соединенные Штаты могут испортить этим отношения с Германией, а это даже более нежелательно, чем успех проекта российского трубопровода.

Проект «Северный поток — 2» — это две нитки газопровода от побережья России до Германии мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Против проекта выступают США, а также Украина и некоторые европейские страны.