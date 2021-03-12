ПФР поможет собрать документы, необходимые для назначения пенсии

Санкт-Петербург, 12 марта. Пенсионный фонд РФ помогает застрахованным россиянам в получении недостающих документов для сокращения сроков назначения пенсии.

Для скорейшего назначения страховой пенсии по старости специалисты ПФР помогают россиянам получить недостающие документы, например, справки, подтверждающие периоды работы, в том числе уточняющие особые условия труда, а также справки о заработной плате, о периодах прохождения военной службы, из учебных заведений, о периодах получения пособия по безработице и т.д.

Территориальные органы ПФР самостоятельно направляют запросы в адрес работодателей, архивных учреждений и в компетентные органы других государств. От будущих пенсионеров для этого никаких заявлений не требуется.

Ранее в ПФР объяснили, как назначаются пенсии по старости в 2021 году в связи с действием пенсионной реформы. Законом предусмотрен плавный переход на новые параметры, согласно которым пенсионный возраст в 2021 году снова повысится на один год. В этом году на пенсию уйдут те, кто должен был стать пенсионером в 2020 году по условиям прежнего законодательства: женщины, 1965 года рождения, и мужчины, 1960 года рождения.

Тем, кому по старому законодательству предстояло выходить на пенсию в 2021 году и далее, ее назначение будет происходить уже в общем порядке.