Минобороны сформирует подразделения беспилотной авиации в ВДВ

Москва, 12 марта. Минобороны сформирует во всех соединениях Воздушно-десантных войск (ВДВ) подразделения беспилотной авиации до конца текущего года.

В зависимости от темпов поставок БПЛА сроки могут быть скорректированы, уточняет со ссылкой на источники в военном ведомстве газета «Известия». В итоге роты дронов появятся в составе каждой десантно-штурмовой и воздушно-десантной дивизии, а также в отдельных бригадах.

По словам военного эксперта Виктора Мураховского, в последнее время наблюдается тенденция использования Воздушно-десантных войск в качестве способных действовать в различных ситуациях мобильных сил.

«Поскольку такое применение не требует иметь исключительно десантируемую технику, подразделения наращивают свои боевые возможности. В войсках появляются танки, серьезные артиллерийские системы. Естественно, при наличии дальнобойных ударных средств ВДВ требуются беспилотники», — подчеркнул эксперт.

Уралвагонзавод ранее передал Минобороны России партию новых танков Т-90М «Прорыв». Боевая машина является последней модификацией семейства Т-90 и наиболее приспособлена к современным боевым действиям.