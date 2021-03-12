Набиуллина привилась от коронавируса

Москва, 12 марта. Глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина привилась от коронавирусной инфекции. Об этом чиновница сообщила в пятницу 12 марта.

«Я привилась еще в декабре. Все нормально, так что вы тоже подумайте», — сообщила в интервью газете «Известия» Набиуллина.

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса «Спутник V» 11 августа 2020 года. Препарат разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Ранее сообщалось, что разработанная специалистами из России и Китая вакцина от коронавируса «Конвидеция» может стать четвертым зарегистрированным в РФ подобным препаратом. Производство вакцины после прохождения регистрации будет происходить по технологии полного цикла в Подмосковье.