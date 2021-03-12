Зарплаты летчиков и шахтеров предлагают проиндексировать на уровне 1,06

Москва, 12 марта. Минтруд предлагает утвердить индекс роста среднемесячной заработной платы за 2020 год в размере 1,06 для летчиков гражданской авиации и работников угольной промышленности.

Согласно постановлению Правительства РФ, изменения предлагается внести в федеральные законы «О дополнительном социальном обеспечении членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации» и «О дополнительном социальном обеспечении отдельных категорий работников организаций угольной промышленности».

Поправки затронут шахтеров, занятых полный рабочий день на подземных и открытых горных работах по добыче угля и сланца и на строительстве шахт не менее 25 лет или не менее 20 лет в качестве работников ведущих профессий. А также гражданских летчиков, с выслугой не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин.

Ранее ФАН сообщал, что дополнительные выплаты в России смогут получить семьи сотрудников таможенной службы, службы судебных приставов, службы исполнения наказаний и государственной противопожарной службы погибших при исполнении служебного долга. Данная выплата, по сути, является прибавкой к пенсии по потере кормильца.

К примеру, дополнительные деньги сможет получить вдова сотрудника, достигшая возраста 50 лет или являющаяся инвалидом. А также дети, не достигшие возраста 18 лет.