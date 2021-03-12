Киев, 12 марта. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины одобрил «Стратегию по деоккупации Крыма и Севастополя», следует из сообщения главы МИД страны Дмитрия Кулебы в Twitter.

Министр иностранных дел заявил о несвоевременности решения. По его словам, документ необходимо было принять еще в 2014 году, когда полуостров стал российским. Проект предполагает объединение сил стран-союзников на базе «Крымской платформы». Ключевой задачей Киева в рамках стратегии стало «воскрешение» в республике международного права с последующим восстановлением суверенитета.

«Четкий сигнал: мы не только призываем мир помочь вернуть Крым, Украина сама серьезно и системно этим занимается», — сказал Кулеба.

Поражение Киева в борьбе за свой народ ранее признал генерал ВСУ Сергей Кривонос. Об этом свидетельствует массовое возвращение покинувших в свое время Крым и Донбасс украинцев обратно в Россию. Их тут никто не ждал, никто не поддерживал, заявил военнослужащий.

Родина не смогла предложить людям условия для достойной жизни, такие как работа и место для проживания. Многие офицеры ВМС оставили посты и переехали в Россию из-за банального отсутствия жилья, добавил украинский генерал.

Напомним, что воссоединение полуострова с Россией произошло в 2014 году в соответствии со всеми нормами международного права. Решение на всенародном референдуме поддержало большинство крымчан.