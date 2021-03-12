Набиуллина опровергла выпуск десятитысячной купюры в России

Москва, 12 марта. Несмотря на многочисленные слухи, в России не планируется выпуск новых банкнот в ближайшее время, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина

В настоящее время в России самой крупной купюрой является банкнота номиналом 5000 рублей. Однако уже несколько лет все чаще ходят слухи, что выпустят новую бумажную банкноту номиналом 10 000 рублей. Актуальной является и новость о появлении монеты номиналом 50 рублей.

В интервью «Известиям» председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина решительно опровергла все слухи о введении в оборот новых банкнот и монет. По ее словам, подобное решение чревато дополнительными затратами на наладку оборудования.

«Центробанк в настоящее время не рассматривает ни монету в 50 рублей, ни банкноту в 10 тыс. рублей. У 50-рублевой монеты, возможно, и есть преимущества, хотя и неочевидные, но мы видим, что граждане не очень сильно любят рассчитываться монетами», – отметила Набиуллина.

Накануне Центробанк РФ впервые отреагировал на попытки неких лиц манипулировать акциями через Telegram. В настоящее время регулятор изучает ситуацию, сообщал «Царьград».

Первый прототип платформы для цифрового рубля может быть представлен до конца года. Уже в 2022 году Центробанк планирует начать тестирование российской валюты.