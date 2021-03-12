Госдеп США не комментирует сделку Эр-Рияда с Москвой о покупке С-400

Вашингтон, 12 марта. Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс отказался комментировать турне министра иностранных дел России Сергея Лаврова по странам Аравийского полуострова.

Накануне сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров отправился по странам Аравийского полуострова с рабочим визитом. Следовательно, речь может идти о возможном подписании новых контрактов на поставку российского зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф», например, с Саудовской Аравией.

Вашингтон, в свою очередь, неоднократно выражал собственную обеспокоенность поставками российского комплекса ПВО в Турцию. Однако в четверг на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что не располагает информацией о возможной сделке Москвы и Эр-Рияда.

«Когда речь заходит о других контактах, мы ясно изложили свою позицию по С-400. Особенно в контексте НАТО. Однако я бы не хотел давать комментарии по поводу [нынешнего визита] министра иностранных дел Лаврова», – сказал американский дипломат.

Накануне Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил в Конгрессе, однако так и не смог правильно ответить на вопросы парламентариев, которые потребовали «остановить Путина» и строительство «Северного потока - 2». Об этом писал «Царьград».

Формирование противовоздушной обороны на Сахалине завершено. Ее основу составили зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф» и ракетно-пушечные «Панцырь-С». Об этом пишет ФАН.