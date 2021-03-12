VR-технология открыла всем желающим древнеегипетскую гробницу

Беркли, 12 марта. Виртуальная реальность сделала места захоронений и драгоценные египетские артефакты более доступными для ученых и общественности.

Специалисты по египтологии из Калифорнийского университета в Беркли создали «Книгу мертвых в 3D», которая использует VR-технологию. Она дает возможность взглянуть на египетское захоронение от первого лица. Об этом сообщает портал LiveScience.

«3D-окружение и реконструкции артефактов демонстрируют близкий взгляд на традиции, связанные с божествами, демонами и магическими заклинаниями смерти и загробной жизнью в Древнем Египте», — говорится в заявлении представителей университета.

С помощью VR-гарнитуры каждый желающий может стать египтологом и ближе познакомиться с древнеегипетской культурой. Человеку открывается гробница со всеми ее деталями.

«Вы можете войти в гробницу, обойти гроб и пообщаться с этими прекрасными погребальными текстами и изображениями. В египтологии печатные книги по-прежнему ценятся больше, чем цифровые проекты. Но я думаю, что эта тенденция постепенно меняется, поскольку мы используем новые инструменты для документирования этих древних сокровищ», — говорит руководитель проекта Рита Лукарелли.

Когда пользователь надевает VR-гарнитуру, он переносится в Саккару, египетское селение, находящееся примерно в 32 километрах к югу от Каира. Перед ним открывается больница придворного врача по имени Псамтик. Помимо крышки его саркофага, ученые сканировали и оцифровывали египетские артефакты из Музея Херста и других коллекций в Калифорнии.

«Использование технологии видеоигр VR добавляет веселья и волнения экскурсиям, но моя главная цель состоит в том, чтобы этот проект был сильным академически и полезным для ученых», — подытожил Лукарелли.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что археологи обнаружили в Египте кладбище домашних животных возрастом около 2 тысяч лет.