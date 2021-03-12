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Миронов попросил Мишустина найти деньги на индексацию пенсий работающим пенсионерам

Миронов попросил Мишустина найти деньги на индексацию пенсий работающим пенсионерам

Москва, 12 марта. Вопрос возобновления индексации пенсий работающим россиянам необходимо рассмотреть в кротчайшие сроки, говорится в письме лидера фракции «Справедливая Россия» Сергея Миронова в адрес премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Миронов предложил правительству предусмотреть выделение средств на перерасчет пенсий этой категории граждан РФ на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. В письме Мишустину парламентарий напомнил, что президент РФ Владимир Путин ранее дал поручение правительству подготовить до 1 февраля предложения по снятию моратория на индексацию пенсий работающим пенсионерам. Предложения в срок были направлены в администрацию президента, но пока не были реализованы.

«Убежден, что этот вопрос требует своего скорейшего решения. Более семи миллионов граждан нашей страны в предыдущие годы добросовестно вносили взносы в Пенсионный фонд, и теперь они ожидают восстановления социальной справедливости», — подчеркнул Миронов.

Миронов попросил Мишустина найти деньги на индексацию пенсий работающим пенсионерам

В минувшую среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил, что предложения по перерасчету пенсий были доведены до президента. По его словам, есть несколько возможных путей, и дальше эксперты Кремля в контакте с правительством продолжат поиск единственно правильного решения.

С 2016 года все виды страховых пенсий индексируются только у тех пенсионеров, кто завершил трудовую деятельность. Работающим россиянам выплаты не пересчитываются. Данное правило не касается социальных выплат. Выплата пенсии с учетом индексации возобновляется после того, как пенсионер завершает трудовую деятельность.

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