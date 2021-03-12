Миронов попросил Мишустина найти деньги на индексацию пенсий работающим пенсионерам

Москва, 12 марта. Вопрос возобновления индексации пенсий работающим россиянам необходимо рассмотреть в кротчайшие сроки, говорится в письме лидера фракции «Справедливая Россия» Сергея Миронова в адрес премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Миронов предложил правительству предусмотреть выделение средств на перерасчет пенсий этой категории граждан РФ на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. В письме Мишустину парламентарий напомнил, что президент РФ Владимир Путин ранее дал поручение правительству подготовить до 1 февраля предложения по снятию моратория на индексацию пенсий работающим пенсионерам. Предложения в срок были направлены в администрацию президента, но пока не были реализованы.

«Убежден, что этот вопрос требует своего скорейшего решения. Более семи миллионов граждан нашей страны в предыдущие годы добросовестно вносили взносы в Пенсионный фонд, и теперь они ожидают восстановления социальной справедливости», — подчеркнул Миронов.

В минувшую среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил, что предложения по перерасчету пенсий были доведены до президента. По его словам, есть несколько возможных путей, и дальше эксперты Кремля в контакте с правительством продолжат поиск единственно правильного решения.

С 2016 года все виды страховых пенсий индексируются только у тех пенсионеров, кто завершил трудовую деятельность. Работающим россиянам выплаты не пересчитываются. Данное правило не касается социальных выплат. Выплата пенсии с учетом индексации возобновляется после того, как пенсионер завершает трудовую деятельность.