Вековухи и пустоцветы: Сябитова объяснила, почему женщин старше 35 лет не берут замуж

Москва, 12 марта. Одной из причин того, что женщинам в России после 35 лет сложно выйти замуж, является вековая память, заявила ведущая шоу «Давай поженимся» Роза Сябитова.

На своей странице в Instagram телезвезда сообщила, что в ее программу часто приходят женщины старше 35 лет и жалуются, что «успешные женихи не особо спешат ее выбрать». Разбирая причины таких ситуаций, Сябитова предположила, что речь может идти о «родовой памяти наших мужчин».

«Дело в том, что на Руси, если девушку после 20 лет не взяли замуж, значит у нее должны быть дефекты, и что-то в ней не так. Таких женщин называли: «вековухами» и «пустоцветами». С ней не хотели знаться ни замужние женщины, да и молодым юношам и девушкам они тоже были не интересны», — пишет телесваха.

Сябитова пришла к выводу, что времена изменились, однако «женщина хоть на пенсии может считать себя девочкой, но мужчины не хотят брать ее замуж, и женского счастья ей не видать».

Большая часть подписчиков телеведущей не разделяют ее точку зрения. В частности, пользователь под ником consultingeast7 рассказала в комментариях, что вышла в четвертый раз замуж в 46 лет за мужчину, который на несколько лет моложе ее.

«Дикость какая. Зачем вспоминать те времена, когда творилась дичь! Надо радоваться, что сейчас другое время. Женщина это не скоропортящийся товар, а в первую очередь личность и человек!» — добавила tatyana_russian.

«Сейчас другие времена! Замуж и жениться не торопятся, делают карьеру, встают на ноги. А молодых ищут старперы с кошельками, чтобы ублажать свою похоть, нормальные люди не смотрят на возраст, а смотрят в душу», — выразила мнение raikam_2803.

Ранее Сябитова обратилась к мужчинам с призывом жениться на молодых девушках, чтобы «не губить цивилизацию». По ее мнению, неравные браки хороши лишь в том случае, если в паре мужчина старше своей спутницы, но не наоборот. Поскольку «ген долголетия» детям передается от молодой матери.