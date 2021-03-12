Ким Кардашьян и Канье Уэст прервали общение

Нью-Йорк, 11 марта. Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян приняла решение развестись с 43-летним рэпером Канье Уэстом. Супруги расстались в хороших отношениях, но прекратили общение.

Как сообщает издание PageSix, Канье сменил все личные номера телефонов и заявил, что готов общаться с Ким только в случае необходимости и исключительно через свою службу безопасности.

Кардашьян озвучила официальную причину развода. Она обозначила ее как «непримиримые противоречия». На сегодняшний день супруги уже достигли договоренности по всем пунктам, включая опеку над всеми четырьмя детьми. В начале отношений звезды подписали брачный контракт, согласно которому совместно нажитое имущество не станет камнем преткновения.

«Ким доверяет детей Канье. Он любит их и часто видится», — заявил источник PageSix.

Накануне Федеральное агентство новостей писало о том, как сохранить дружбу после развода. Известный сексолог Евгений Кульгавчук рассказал о правильных способах выстраивать отношения после разрыва, а также что делать, если вдруг возникли чувства к экс-партнеру.