Mercedes отзывает более 264 тысяч автомобилей C- и GLC-классов по всему миру

Берлин, 11 марта. Компания Mercedes-Benz отзывает свыше 264 тыс. автомобилей по всему миру из-за способного привести к воспламенению машины дефекта, сообщила пресс-служба автопроизводителя.

По сведениям Федерального автотранспортного ведомства Германии, отзыв касается 264 393 машин C- и GLC-классов, которые были выпущены в период с 2016 по 2020 годы. В ФРГ будут отозваны 120 766 автомобилей.

Росстандарт недавно сообщил, что российский автомобильный завод «АвтоВАЗ» отзывает 9311 машин модели Lada Xray. Отзыву подлежат модели, изготовленные в период с января по май 2019 года. Причиной являются возможные проблемы с рулевым управлением.

Все владельцы автомобилей путем рассылки писем или по телефону получат информацию о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр. Все работы будут осуществлены бесплатно.