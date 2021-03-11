Американские политики критикуют Блинкена за бездействие против «Северного потока — 2»

Вашингтон, 11 марта. Государственный секретарь США Энтони Блинкен занимает свой пост более месяца, но не смог помешать планам России достроить «Северный поток — 2». Политики Вашингтона недовольны.

В ходе заседания конгресса политик Майкл Маккол раскритиковал Энтони Блинкена. Он заявил, что президент России Владимир Путин — не друг США. По их мнению, если администрация хочет противостоять влиянию российского лидера, она должна удостовериться, что трубопровод «Северный поток — 2» не будет достроен. Если Америка позволит это сделать, то это будет однозначной победой Путина.

Маккол поинтересовался, будут ли введены новые санкции против еще 15 судов?

«Президент Байден считает «Северный поток — 2» плохой идеей. Он говорил об этом не раз и я разделяю его точку зрения. Трубопровод нарушает принципы европейской энергетической безопасности. Ставит под угрозу экономическую и стратегическую ситуацию в Польше и на Украине. Мы выступали против этого и будем выступать против этого и впредь», — ответил Блинкен.

Он добавил, что находится на должности 5 недель, и «СП-2» достроен на 90-95%. Госсекретарь хотел бы, чтобы США не оказалась в ситуации, когда он будет закончен.

Ранее в Федеральном агентстве новостей сообщили, что санкции против «Северного потока — 2» могут сыграть злую шутку с США.