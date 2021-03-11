Samsung официально представил Galaxy M12 с аккумулятором на 6000 мАч

Сеул, 11 марта. Компания Samsung показала бюджетный смартфон Galaxy M12 с 90-герцовым экраном и аккумулятором на 6000 мАч.

Устройство имеет выполненный по технологии PLS TFT 6,5-дюймовый дисплей с разрешением HD+, чип Exynos 850, 4/6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ постоянной памяти. Смартфон поддерживает 4G, Bluetooth 5.0 и Wi-Fi.

Устройство оснащено основной камерой из четырех сенсоров и боковым сканером отпечатков пальцев. M12 имеет батарею емкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки.

С 18 марта продажи Samsung Galaxy M12 стартуют в Индии сообщает Gizmochina. Базовая версия будет стоить 151 доллар (около 11 тысяч рублей по текущему курсу).

Samsung отказался от поддержки нескольких смартфонов из линейки Galaxy. В список попали модели 2017 года выпуска, в том числе Galaxy A5 2017, Galaxy A3 2017, Galaxy A7 2017 и Galaxy J3 Pop.