Санкции против госдолга РФ ударят по Западу — Решетников

Москва, 11 марта. Возможные санкции против госдолга России не окажут серьезного влияния на российское финансовое состояние, однако ударят по инвесторам на Западе.

Такое заявление ТАСС сделал глава Минэкономразвития Максим Решетников. Он отмечает, что введение новых ограничений активно обсуждается в последний год, сегодняшняя санкционная повестка стала уже обыденностью.

«При этом то, что звучало — санкции на российский госдолг, по большому счету, — это наказание тех западных инвесторов, которые инвестируют в наш госдолг», — подчеркнул Решетников.

Доля держателей российского госдолга на Западе сегодня составляет порядка 23%. Таким образом, под удар из-за новых санкций попадут Европа и США.

Ранее ФАН сообщал, что санкции против «Северного потока — 2» могут сыграть злую шутку для США. Эксперты считают, что американцы загнали себя в тупик, когда старые санкционные методы не работают, а новые влекут неприятные последствия.

INFOX рассказал, как новые санкции США отразятся на курсе рубля. Экономист Борис Хейфец отмечает, что спрогнозировать объемы потерь от возможных санкций крайне трудно, так как они носят «заразный характер».