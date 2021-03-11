Нам нужен «Спутник V»: Нил Ушаков призвал власти Латвии закупить российскую вакцину

Рига, 11 марта. Латвия не должна упустить потенциальную возможность закупить вакцину от коронавируса «Спутник V» в случае регистрации российского препарата в ЕС, заявили в Европарламенте.

Необходимо сейчас отмести все факторы, связанные с политикой, геополитикой, которые не относятся к здоровью и безопасности человека. Властям республики придется приложить максимум усилий для получения самых разных вакцин, таких как Pfizer, AstraZeneca и «Спутник V». Никто из здравомыслящих людей не пожертвует родными из-за политической предвзятости к России, считает бывший мэр Риги и действующий депутат Европарламента Нил Ушаков.

«Если будет возможность купить Sputnik, нужно покупать Sputnik и использовать его, это абсолютно понятно», — добавил он в эфире телеканала Rīga TV24.

Отечественный «Спутник V» одобрил для использования регулятор Намибии. Регистрация прошла в рамках ускоренной процедуры, следует из сообщения Российского фонда прямых инвестиций.